Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Левенсон Залман (Соломон)
Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левенсон) Евгения
Мать ребёнка: Левенсон (Ягельницер) Шейндла
Работа или профессия
Неизвестно
врач
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Левенсон) Люба
Мать ребёнка: Левенсон (Ягельницер) Шейндла
Бракосочетание
После 1910
Смерть
После 1930