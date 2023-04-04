Левенсон Мойша-Вульф (Михаил) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Левенсон Залман (Соломон)

Мать: Левенсон Ефимия (Эстер)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левенсон) Евгения

Мать ребёнка: Левенсон (Ягельницер) Шейндла

Работа или профессия
Неизвестно
врач
Бракосочетание
1908

Жена: Левенсон (Ягельницер) Шейндла

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Левенсон) Люба

Мать ребёнка: Левенсон (Ягельницер) Шейндла

Бракосочетание
После 1910

Жена: Левенсон (Броннер) Сара (Софья)

Смерть
После 1930

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