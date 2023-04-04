Левенсон Залман (Соломон)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиОколо 1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Флюкова Елена
Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)
Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1853
Жена: Левенсон Ефимия (Эстер)
Рождение ребёнка
1854
Сын: Левенсон Абрам
Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Левенсон Меер
Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Левенсон Исаак
Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)
Качуга
Рождение ребёнка
1876
Сын: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)
Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сегельман Ревекка (Рива)
Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левенсон Лейба
Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)
Смерть
Около 1896
Качуга