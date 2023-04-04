Левенсон Залман (Соломон) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенсон Залман (Соломон)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Около 1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Флюкова Елена

Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1853

Жена: Левенсон Ефимия (Эстер)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Левенсон Абрам

Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)

Рождение ребёнка
1871

Сын: Левенсон Меер

Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)

Рождение ребёнка
1874

Сын: Левенсон Исаак

Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)

Качуга
Рождение ребёнка
1876

Сын: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сегельман Ревекка (Рива)

Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левенсон Лейба

Мать ребёнка: Левенсон Ефимия (Эстер)

Смерть
Около 1896
Качуга