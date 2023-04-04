Левенсон (Ягельницер) Шейндла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Люба
Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)
Смерть
Неизвестно