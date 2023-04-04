Левенсон (Ягельницер) Шейндла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Левенсон (Ягельницер) Шейндла

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)1876 г.р.
Дети
(Левенсон) ЛюбаОколо 1908 г.р.
(Левенсон) ЕвгенияНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левенсон) Евгения

Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Бракосочетание
1908

Муж: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: (Левенсон) Люба

Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Смерть
Неизвестно

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