Левенсон (Ягельницер) Шейндла
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)1876 г.р.
Дети
(Левенсон) ЛюбаОколо 1908 г.р.
(Левенсон) ЕвгенияНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левенсон) Евгения
Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: (Левенсон) Люба
Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)
Смерть
Неизвестно