Левенсон (Ягельницер) Шейндла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левенсон (Ягельницер) Шейндла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Люба

Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Бракосочетание
1908

Муж: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Смерть
Неизвестно
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