Левенсон Ефимия (Эстер)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сегельман (Левенсон) Ревекка (Рива)
Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Левенсон Лейба
Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Флюкова (Левенсон) Елена
Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)
Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
1854
Сын: Левенсон Абрам
Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)
Рождение ребёнка
1871
Сын: Левенсон Меер
Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Левенсон Исаак
Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)
Рождение ребёнка
1876
Сын: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)
Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)
Смерть
1912
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно