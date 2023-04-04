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Левенсон Ефимия (Эстер)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сегельман (Левенсон) Ревекка (Рива)

Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Левенсон Лейба

Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Флюкова (Левенсон) Елена

Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)

Коновалово, Балаганский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
1853

Муж: Левенсон Залман (Соломон)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Левенсон Абрам

Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)

Рождение ребёнка
1871

Сын: Левенсон Меер

Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)

Рождение ребёнка
1874

Сын: Левенсон Исаак

Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)

Рождение ребёнка
1876

Сын: Левенсон Мойша-Вульф (Михаил)

Отец ребёнка: Левенсон Залман (Соломон)

Смерть
1912
Причина смерти: Воспаление легких
Похороны
Неизвестно

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