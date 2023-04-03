Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1906
Дата смерти26.09.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1906
Отец: Вовна Мирон Захариевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна
Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1929
Сын: Овдиенко Иван Никонорович
Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович
Рождение ребёнка
09.10.1935
Дочь: Коваленко (Овдиенко) Надежда Никоноровна
Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1937
Дочь: Гамаюнова (Овдиенко) Валентина Никоноровна
Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович
Смерть
26.09.1975