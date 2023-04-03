Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1906

Дата смерти

26.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1906

Отец: Вовна Мирон Захариевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овдиенко Никонор Иванович

Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1929

Сын: Овдиенко Иван Никонорович

Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович

Рождение ребёнка
09.10.1935

Дочь: Коваленко (Овдиенко) Надежда Никоноровна

Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1937

Дочь: Гамаюнова (Овдиенко) Валентина Никоноровна

Отец ребёнка: Овдиенко Никонор Иванович

Смерть
26.09.1975

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