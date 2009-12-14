Овдиенко Иван Никонорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1929
Дата смерти14.12.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929
Рождение ребёнка
16.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овдиенко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овдиенко Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овдиенко Анна Ивановна
Смерть
14.12.2009