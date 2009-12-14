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Овдиенко Иван Никонорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1929

Дата смерти

14.12.2009

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1929

Отец: Овдиенко Никонор Иванович

Мать: Овдиенко Ховра Мироновна

Рождение ребёнка
16.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овдиенко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овдиенко Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овдиенко Анна Ивановна

Смерть
14.12.2009
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