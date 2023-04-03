Овдиенко Никонор Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти07.09.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна
Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна
Рождение ребёнка
08.08.1929
Сын: Овдиенко Иван Никонорович
Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна
Рождение ребёнка
09.10.1935
Дочь: Коваленко (Овдиенко) Надежда Никоноровна
Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна
Рождение ребёнка
01.09.1937
Дочь: Гамаюнова (Овдиенко) Валентина Никоноровна
Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна
Смерть
07.09.1942
Причина смерти: На войне