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Овдиенко Никонор Иванович

Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

1907

Дата смерти

07.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Толокунь, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна

Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна

Рождение ребёнка
08.08.1929

Сын: Овдиенко Иван Никонорович

Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна

Рождение ребёнка
09.10.1935

Дочь: Коваленко (Овдиенко) Надежда Никоноровна

Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна

Рождение ребёнка
01.09.1937

Дочь: Гамаюнова (Овдиенко) Валентина Никоноровна

Мать ребёнка: Овдиенко (Вовна) Ховра Мироновна

Смерть
07.09.1942
Причина смерти: На войне

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