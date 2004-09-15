Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1927
Дата смерти15.09.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927
Рождение ребёнка
09.11.1947
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.06.1951
Рождение ребёнка
30.11.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
15.09.2004