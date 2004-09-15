Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Будникова (Овдиенко) Мария Никоноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1927

Дата смерти

15.09.2004

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1927

Отец: Овдиенко Никонор Иванович

Мать: Овдиенко Ховра Мироновна

Рождение ребёнка
09.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будников Николай Андреевич

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
29.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будников Николай Андреевич

Рождение ребёнка
30.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Будников Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будников Николай Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
15.09.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close