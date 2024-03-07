Будкина (Лебедева) Марина (Екатерина?) Ефимовна
Место рожденияс.Ташелка Самарской губернии
Дата рождения11.07.1870
Дата смерти08.06.1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.07.1870
с.Ташелка Самарской губернии
Бракосочетание
01.11.1889
Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Марина (Екатерина?) Ефимовна Буткина (Лебедева)
Рождение ребёнка
06.12.1890
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
08.04.1893
Дочь: Храмова Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
20.07.1894
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1901
Сын: Будкин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
г. Кронштадт
Рождение ребёнка
13.03.1904
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
12.06.1906
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1909
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
23.06.1910
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
23.06.1910
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
16.03.1913
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
29.04.1915
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
18.08.1918
Дочь: Зелепухина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович
с.Ташелка Самарсчкой губернии
Смерть
08.06.1932
с.Ташелка Самарской губернии