Будкина (Лебедева) Марина (Екатерина?) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будкина (Лебедева) Марина (Екатерина?) Ефимовна

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Место рождения

с.Ташелка Самарской губернии

Дата рождения

11.07.1870

Дата смерти

08.06.1932

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1870

Отец: Лебедев Ефим Ермолаевич

Мать: Лебедева Екатерина Матвеевна

с.Ташелка Самарской губернии
Бракосочетание
01.11.1889

Муж: Будкин Михаил Трофимович

Покровская церковь, Ташелка
Супруг(-а): Марина (Екатерина?) Ефимовна Буткина (Лебедева)
Рождение ребёнка
06.12.1890

Сын: Будкин Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
08.04.1893

Дочь: Храмова Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
20.07.1894

Сын: Будкин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
17.11.1901

Сын: Будкин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

г. Кронштадт
Рождение ребёнка
13.03.1904

Сын: Будкин Яков Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
12.06.1906

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

с.Ташелка Самарской губернии
Рождение ребёнка
05.02.1909

Сын: Будкин Федор Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
23.06.1910

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Будкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
16.03.1913

Сын: Будкин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
29.04.1915

Сын: Будкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Рождение ребёнка
18.08.1918

Дочь: Зелепухина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Будкин Михаил Трофимович

с.Ташелка Самарсчкой губернии
Смерть
08.06.1932
с.Ташелка Самарской губернии
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