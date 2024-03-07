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Будкин Петр Михайлович

Место рождения

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка

Дата рождения

23.06.1910

Дата смерти

01.02.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1910

Отец: Будкин Михаил Трофимович

Мать: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Крещение
23.06.1910
Покровская церковь, Ташелка
Смерть
01.02.1914
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Причина смерти: В молодом возрасте, коклюш
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