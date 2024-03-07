Будкин Петр Михайлович
Место рожденияСамарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Дата рождения23.06.1910
Дата смерти01.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1910
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Крещение
23.06.1910
Покровская церковь, Ташелка
Смерть
01.02.1914
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Причина смерти: В молодом возрасте, коклюш