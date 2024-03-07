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Будкин Федор Михайлович

Место рождения

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка

Дата рождения

05.02.1909

Дата смерти

25.08.1909

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1909

Отец: Будкин Михаил Трофимович

Мать: Будкина Марина (Екатерина?) Ефимовна

Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Крещение
05.02.1909
Покровская церковь , Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
25.08.1909
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Причина смерти: В молодом возрасте, от поноса
Похороны
27.08.1909
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