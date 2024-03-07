Будкин Федор Михайлович
Место рожденияСамарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Дата рождения05.02.1909
Дата смерти25.08.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1909
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Крещение
05.02.1909
Покровская церковь , Ташелка
Место жительства
Неизвестно
село Ташелка
Смерть
25.08.1909
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Никольская волость, с.Ташелка
Причина смерти: В молодом возрасте, от поноса
Похороны
27.08.1909