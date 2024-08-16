Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович
Место рождения
Дата рождения?.08.1854
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Щербаков Иван Илларионович
Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна
Рождение ребёнка
17.12.1881 ст.
Дочь: (Щербакова) Евгения Илларионовна
Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Щербакова) Февронья Илларионновна
Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Щербакова) Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна
Рождение ребёнка
?.01.1893
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
После 1917