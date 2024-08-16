Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

?.08.1854

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1854

Отец: Щербаков Герасим Федорович

Мать: Щербакова (Климова) Неонила Климовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Щербакова) Прасковья Илларионовна

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Щербаков Иван Илларионович

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1881 ст.

Дочь: (Щербакова) Евгения Илларионовна

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Щербакова) Февронья Илларионновна

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Щербакова) Анастасия Илларионовна

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Щербаков Григорий Илларионович

Мать ребёнка: Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
После 1917

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