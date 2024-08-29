Щербаков Герасим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиОколо ?.11.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1854
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чичкова (Щербакова) Васса Герасимовна
Мать ребёнка: Щербакова (Климова) Неонила Климовна
Смерть
Около ?.11.1860
Рождение ребёнка
08.07.1861 ст.
Сын: Щербаков Гавриил Герасимович
Мать ребёнка: Щербакова (Климова) Неонила Климовна