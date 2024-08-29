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Щербаков Герасим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Около ?.11.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Щербаков Федор Куприянович

Мать: Щербакова Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Климова) Неонила Климовна

Рождение ребёнка
?.08.1854

Сын: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Мать ребёнка: Щербакова (Климова) Неонила Климовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Чичкова (Щербакова) Васса Герасимовна

Мать ребёнка: Щербакова (Климова) Неонила Климовна

Смерть
Около ?.11.1860
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.07.1861 ст.

Сын: Щербаков Гавриил Герасимович

Мать ребёнка: Щербакова (Климова) Неонила Климовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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