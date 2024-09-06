Щербакова (Климова) Неонила Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Климова) Неонила Климовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Климент Ермолаевич

Мать: 2 жена Клима

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Герасим Федорович

Рождение ребёнка
?.08.1854

Сын: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Отец ребёнка: Щербаков Герасим Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Чичкова (Щербакова) Васса Герасимовна

Отец ребёнка: Щербаков Герасим Федорович

Рождение ребёнка
08.07.1861 ст.

Сын: Щербаков Гавриил Герасимович

Отец ребёнка: Щербаков Герасим Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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