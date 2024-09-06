Щербакова (Климова) Неонила Климовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Климент Ермолаевич
Мать: 2 жена Клима
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.08.1854
Сын: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович
Отец ребёнка: Щербаков Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Чичкова (Щербакова) Васса Герасимовна
Отец ребёнка: Щербаков Герасим Федорович
Рождение ребёнка
08.07.1861 ст.
Сын: Щербаков Гавриил Герасимович
Отец ребёнка: Щербаков Герасим Федорович
Смерть
Неизвестно