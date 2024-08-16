Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти01.01.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Сын: Щербаков Иван Илларионович
Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович
Рождение ребёнка
17.12.1881 ст.
Дочь: (Щербакова) Евгения Илларионовна
Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Щербакова) Февронья Илларионновна
Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Щербакова) Анастасия Илларионовна
Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович
Рождение ребёнка
?.01.1893
Сын: Щербаков Григорий Илларионович
Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
01.01.1917