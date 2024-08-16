Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова Анастасия Леонидовна или Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

01.01.1917

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Казакова (Щербакова) Прасковья Илларионовна

Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Рождение ребёнка
1875

Сын: Щербаков Иван Илларионович

Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.12.1881 ст.

Дочь: (Щербакова) Евгения Илларионовна

Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Щербакова) Февронья Илларионновна

Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Щербакова) Анастасия Илларионовна

Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.01.1893

Сын: Щербаков Григорий Илларионович

Отец ребёнка: Щербаков Илларион (Лаврентий) Герасимович

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
01.01.1917

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