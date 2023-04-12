Николай Васильев
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий Федоров
Мать: Авдотья
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аксинья
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркел Николаев
Мать ребёнка: Аксинья
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридон Николаев
Мать ребёнка: Аксинья
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно