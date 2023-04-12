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Спиридон Николаев

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Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1829 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Николай Васильев

Мать: Аксинья

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829

Сын: Павел Спиридонов

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елена Алексеева

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя
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