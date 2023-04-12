Спиридон Николаев
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Николай Васильев
Мать: Аксинья
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1829
Сын: Павел Спиридонов
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Самарская, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елена Алексеева
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
Самарская губерния, Российская империя
Самарская губерния, Российская империя