Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафий Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильев

Отец ребёнка: Василий Федоров

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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