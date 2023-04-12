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Василий Федоров

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Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафий Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пётр Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Авдотья

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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