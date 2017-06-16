Михайлов Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Петр Николаевич

Михайлов Петр Николаевич

avatar

Место рождения

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

06.07.1957

Дата смерти

16.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1957

Отец: Михайлов Николай Васильевич

Мать: Михайлова Римма Алексеевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
16.11.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.2017
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Нижние Серги, Нижнесергинский муниципальный район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close