Михайлов Петр Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.07.1957
Дата смерти16.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1957
Рождение ребёнка
16.11.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.06.2017
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно