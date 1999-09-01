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Михайлов Николай Васильевич

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Место рождения

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

20.07.1928

Дата смерти

?.09.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928

Отец: Михайлов (mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)

Мать: Михайлова Матрёна Егоровна

Большая Таяба, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
07.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Римма Алексеевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
06.07.1957

Сын: Михайлов Петр Николаевич

Мать ребёнка: Михайлова Римма Алексеевна

Канаш, город Канаш, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Римма Алексеевна

Смерть
?.09.1999
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