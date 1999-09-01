Михайлов Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1928
Дата смерти?.09.1999
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1928
Отец: Михайлов (mikhaylov) Василий Михайлович (Vasiliy Mikhaylovich)
Рождение ребёнка
07.04.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Римма Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1957
Мать ребёнка: Михайлова Римма Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1999