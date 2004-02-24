Ватутина (Масленникова) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1956
Дата смерти24.02.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1956
Рождение ребёнка
16.05.1984
Сын: Ватутин Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Ватутин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канавина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Ватутин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.02.2004