Ватутина (Масленникова) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ватутина (Масленникова) Татьяна Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1956

Дата смерти

24.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1956

Отец: Масленников Фёдор Дмитриевич

Мать: Масленникова Наталья Афанасьевна

Рождение ребёнка
16.05.1984

Сын: Ватутин Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Ватутин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канавина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Ватутин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватутин Владимир Васильевич

Смерть
24.02.2004
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