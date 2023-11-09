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Ватутин Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1984

Отец: Ватутин Владимир Васильевич

Мать: Ватутина Татьяна Фёдоровна

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