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Ватутин Виталий Владимирович
Ватутин Виталий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.05.1984
Пол
Мужской
Отец
Ватутин Владимир Васильевич
Мать
Ватутина (Масленникова) Татьяна Фёдоровна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1984
Отец:
Ватутин Владимир Васильевич
Мать:
Ватутина Татьяна Фёдоровна
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