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Ватутин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.08.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ватутин Василий

Мать: Ватутина ?

Рождение ребёнка
16.05.1984

Сын: Ватутин Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Ватутина Татьяна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канавина Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Ватутина Татьяна Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватутина Татьяна Фёдоровна

Смерть
17.08.2009
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