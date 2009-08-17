Ватутин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ватутин Василий
Мать: Ватутина ?
Рождение ребёнка
16.05.1984
Сын: Ватутин Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Ватутина Татьяна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канавина Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Ватутина Татьяна Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.08.2009