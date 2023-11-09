Масленникова (Сальникова) Наталья Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленникова (Сальникова) Наталья Афанасьевна

Масленникова (Сальникова) Наталья Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сальников Афанасий

Мать: Сальникова (Павлова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Фёдор Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.02.1956

Дочь: Ватутина (Масленникова) Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Масленников Фёдор Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.