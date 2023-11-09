Масленникова (Сальникова) Наталья Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Сергей Фёдорович
Отец ребёнка: Масленников Фёдор Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Масленников Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1956
Дочь: Ватутина (Масленникова) Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Масленников Фёдор Дмитриевич
Смерть
Неизвестно