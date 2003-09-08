Сальникова (Павлова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1902
Дата смерти08.09.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902
Отец: Павлов Николай
Мать: Павлова ?
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Масленникова Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Сальников Афанасий
Рождение ребёнка
07.02.1930
Сын: Сальников Семён Афанасьевич
Отец ребёнка: Сальников Афанасий
Рождение ребёнка
10.05.1934
Дочь: Ламанова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Сальников Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сальников Афанасий
Смерть
08.09.2003