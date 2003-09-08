Сальникова (Павлова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Павлова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1902

Дата смерти

08.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1902

Отец: Павлов Николай

Мать: Павлова ?

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Масленникова Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Сальников Афанасий

Рождение ребёнка
07.02.1930

Сын: Сальников Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Сальников Афанасий

Рождение ребёнка
10.05.1934

Дочь: Ламанова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Сальников Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Афанасий

Смерть
08.09.2003
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