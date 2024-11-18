Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна 07.01.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

07.01.1870

Дата смерти

27.03.1913

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1870

Отец: Ефимов Иван Петрович

Мать: Ефимова Марина Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Сосунов Степан Пименович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1897

Сын: Сосунов Иван Степанович

Отец ребёнка: Сосунов Степан Пименович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Сосунов Василий Степанович

Отец ребёнка: Сосунов Степан Пименович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
27.03.1913
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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