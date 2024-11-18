Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1870
Дата смерти27.03.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1870
Отец: Ефимов Иван Петрович
Мать: Ефимова Марина Петровна
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
15.01.1897
Отец ребёнка: Сосунов Степан Пименович
Рождение ребёнка
01.01.1902
Сын: Сосунов Василий Степанович
Отец ребёнка: Сосунов Степан Пименович
Смерть
27.03.1913