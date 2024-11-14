Ефимов Иван Петрович 1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимов Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

26.02.1910

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимова Марина Петровна

Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Ефимов Георгий (Егор) Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Марина Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1864

Сын: Ефимов Лев Иванович

Мать ребёнка: Ефимова Марина Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1870

Дочь: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна

Мать ребёнка: Ефимова Марина Петровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
26.02.1910
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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