Ефимов Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти26.02.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимова Марина Петровна
Рождение ребёнка
05.04.1862
Сын: Ефимов Георгий (Егор) Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Марина Петровна
Рождение ребёнка
20.02.1864
Сын: Ефимов Лев Иванович
Мать ребёнка: Ефимова Марина Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1870
Дочь: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна
Мать ребёнка: Ефимова Марина Петровна
Смерть
26.02.1910