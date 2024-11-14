Ефимова Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти23.01.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
05.04.1862
Сын: Ефимов Георгий (Егор) Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
20.02.1864
Сын: Ефимов Лев Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.01.1870
Дочь: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван Петрович
Смерть
23.01.1915