Ефимова Марина Петровна 1843 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефимова Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

23.01.1915

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Иван Петрович

Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Ефимов Георгий (Егор) Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.02.1864

Сын: Ефимов Лев Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.01.1870

Дочь: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван Петрович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.01.1915
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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