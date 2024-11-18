Сосунов Степан Пименович 27.12.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосунов Степан Пименович

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

27.12.1866

Дата смерти

19.11.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1866

Отец: Сосунов Пимен Иванович

Мать: Сосунова Евдокия Афанасьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.11.1887

Жена: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.01.1897

Сын: Сосунов Иван Степанович

Мать ребёнка: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.01.1902

Сын: Сосунов Василий Степанович

Мать ребёнка: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
08.01.1914

Жена: Сосунова Евдокия Ефимовна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.11.1916
Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

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