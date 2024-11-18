Сосунов Степан Пименович
Место рождения
Дата рождения27.12.1866
Дата смерти19.11.1916
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1866
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
15.01.1897
Мать ребёнка: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1902
Сын: Сосунов Василий Степанович
Мать ребёнка: Сосунова (Ефимова) Домна (Домникия) Ивановна
Бракосочетание
08.01.1914
Смерть
19.11.1916