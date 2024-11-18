Сосунов Пимен Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сосунов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1862
Мать ребёнка: Сосунова Евдокия Афанасьевна
Рождение ребёнка
27.12.1866
Мать ребёнка: Сосунова Евдокия Афанасьевна
Смерть
Неизвестно