Сосунов Пимен Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сосунов Пимен Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сосунов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосунова Евдокия Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1862

Сын: Сосунов Сергей Пименович

Мать ребёнка: Сосунова Евдокия Афанасьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.12.1866

Сын: Сосунов Степан Пименович

Мать ребёнка: Сосунова Евдокия Афанасьевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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