Янютин Яков Андреевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1888
Дата смерти07.07.1965
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888
Отец: Янютин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янютина Зинаида Яковлевна
Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янютина Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.03.1918
Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Янютин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
31.05.1934
Дочь: Никулина Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна
Смерть
07.07.1965