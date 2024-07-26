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Янютин Яков Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

21.11.1888

Дата смерти

07.07.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1888

Отец: Янютин Андрей

Мать: не указана

Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янютина Зинаида Яковлевна

Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янютин Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янютина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Янютин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна

Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Янютин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна

Рождение ребёнка
31.05.1934

Дочь: Никулина Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Янютина Пелагея Дмитриевна

Смерть
07.07.1965
Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

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