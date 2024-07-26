Янютина Пелагея Дмитриевна 09.05.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Янютина Пелагея Дмитриевна

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Место рождения

Красный Яр

Дата рождения

09.05.1889

Дата смерти

18.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1889

Отец: Пятаков Дмитрий

Мать: не указана

Красный Яр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янютина Зинаида Яковлевна

Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янютин Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Янютина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
26.03.1918

Сын: Янютин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич

Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Янютин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич

Рождение ребёнка
31.05.1934

Дочь: Никулина Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич

Смерть
18.05.1975
Красный Яр, Жирновский муниципальный район, Волгоградская область

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