Янютина Пелагея Дмитриевна
Место рожденияКрасный Яр
Дата рождения09.05.1889
Дата смерти18.05.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1889
Отец: Пятаков Дмитрий
Мать: не указана
Красный Яр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янютина Зинаида Яковлевна
Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Янютина Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
26.03.1918
Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Янютин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич
Рождение ребёнка
31.05.1934
Дочь: Никулина Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Янютин Яков Андреевич
Смерть
18.05.1975