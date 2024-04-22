Гурьянова (Шашкова) Ольга Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиПосле 1927
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Шашков Гавриил Иванович
Мать: Шашкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
в МК записано что папа Роман Григорьевич Онуфриев
Рождение ребёнка
11.03.1898 ст.
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Покровское Стерлитамакск уезд
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гурьянова 1 Романовна
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гурьянова 2 Романовна
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гурьянова 3 Романовна
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гурьянова 3 Романовна
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Рождение ребёнка
1919
Сын: Гурьянов Николай Романович
Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич
Смерть
После 1927