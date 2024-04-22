Гурьянова (Шашкова) Ольга Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурьянова (Шашкова) Ольга Гавриловна

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Место рождения

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

После 1927

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Шашков Гавриил Иванович

Мать: Шашкова Пелагея Ивановна

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
в МК записано что папа Роман Григорьевич Онуфриев
Рождение ребёнка
11.03.1898 ст.

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Покровское Стерлитамакск уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гурьянова 1 Романовна

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гурьянова 2 Романовна

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гурьянова 3 Романовна

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гурьянов сын Романович

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гурьянова 3 Романовна

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Рождение ребёнка
1919

Сын: Гурьянов Николай Романович

Отец ребёнка: Гурьянов Роман Григорьевич

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1927
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