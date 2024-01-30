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Гурьянов сын Романович
Гурьянов сын Романович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Пол
Мужской
Отец
Гурьянов Роман Григорьевич
1872 г.р.
Мать
Гурьянова (Шашкова) Ольга Гавриловна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Гурьянов Роман Григорьевич
Мать:
Гурьянова Ольга Гавриловна
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