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Гурьянов Роман Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

До 1926

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Гурьянов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
в МК записано что папа Роман Григорьевич Онуфриев
Рождение ребёнка
11.03.1898 ст.

Сын: Алексей

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Покровское Стерлитамакск уезд
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Гурьянова 1 Романовна

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Гурьянова 2 Романовна

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Гурьянова 3 Романовна

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гурьянов сын Романович

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Гурьянова 3 Романовна

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гурьянов Николай Романович

Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
До 1926
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
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