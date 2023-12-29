Гурьянов Роман Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиДо 1926
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Гурьянов Григорий
Рождение ребёнка
26.01.1896 ст.
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
в МК записано что папа Роман Григорьевич Онуфриев
Рождение ребёнка
11.03.1898 ст.
Сын: Алексей
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Покровское Стерлитамакск уезд
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Гурьянова 1 Романовна
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Гурьянова 2 Романовна
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Гурьянова 3 Романовна
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Гурьянова 3 Романовна
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гурьянов Николай Романович
Мать ребёнка: Гурьянова Ольга Гавриловна
Смерть
До 1926