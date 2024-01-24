Шашкова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1885

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Шашков Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Шашков Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Гурьянова Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович

Степное Матюнино, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Шашков Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова Ефросинья Гавриловна

Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шашков Гавриил Иванович

Смерть
До 1885
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
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