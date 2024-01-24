Шашкова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Гурьянова Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Шашков Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова Ефросинья Гавриловна
Отец ребёнка: Шашков Гавриил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1885
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан