Шашков Георгий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШашков Георгий Гаврилович

Шашков Георгий Гаврилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

17.06.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Шашков Гавриил Иванович

Мать: Шашкова Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шашкова Прасковья Егоровна

Мать ребёнка: Шашкова-Казакова (Давыдова) Матрона Федоровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
26.01.1896 ст.
Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родилась Ксения Григорьевна Онуфриева Гурьянова
Бракосочетание
25.05.1898 ст.

Жена: Шашкова-Казакова (Давыдова) Матрона Федоровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
07.02.1899 ст.
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Байкин Андрей Сидорович родился
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.

Дочь: Мельникова (Шашкова) Марина Егоровна

Мать ребёнка: Шашкова-Казакова (Давыдова) Матрона Федоровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Докторов Федор Захарович Шашкова Пелагея Гавриловна
Рождение ребёнка
1904

Сын: Шашков Иван Егорович

Мать ребёнка: Шашкова-Казакова (Давыдова) Матрона Федоровна

Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.06.1905 ст.
Айтуган-Дурасово, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.