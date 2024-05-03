Шашков Георгий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти17.06.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Шашков Гавриил Иванович
Мать: Шашкова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шашкова Прасковья Егоровна
Мать ребёнка: Шашкова-Казакова (Давыдова) Матрона Федоровна
Восприемник
26.01.1896 ст.
Покровка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Родилась Ксения Григорьевна Онуфриева Гурьянова
Бракосочетание
25.05.1898 ст.
Восприемник
07.02.1899 ст.
Байкин Андрей Сидорович родился
Рождение ребёнка
13.07.1899 ст.
Дочь: Мельникова (Шашкова) Марина Егоровна
Мать ребёнка: Шашкова-Казакова (Давыдова) Матрона Федоровна
Восприемники: Докторов Федор Захарович Шашкова Пелагея Гавриловна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шашков Иван Егорович
Мать ребёнка: Шашкова-Казакова (Давыдова) Матрона Федоровна
Смерть
17.06.1905 ст.