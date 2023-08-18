Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1663
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Шатунов (шетунов) Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1655
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Шатунов Иван Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1663