Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1663

Пол

Мужской

Отец

Около 1595 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Шатунов (шетунов) Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Шатунов Роман Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Шатунов Иван Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Шатунов Кузьма Васильев (Андронов)

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1663
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