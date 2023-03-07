Шатунов Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Шатунов Агафон (Агафонко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678