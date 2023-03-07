Шатунов Иван Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунов Иван Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Шатунов Агафон (Агафонко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678
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