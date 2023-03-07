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Шатунов Роман Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1701

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Шатунов Иван (Ивашко) Романов

Мать ребёнка: не указана

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678

Сын: Шатунов Федор Романов

Мать ребёнка: не указана

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680

Сын: Шатунов Василий Романов

Мать ребёнка: не указана

погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
трапезник
Место жительства
Неизвестно
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1701
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