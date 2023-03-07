Шатунов Роман Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1701
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Шатунов Андрей (Андрюшка) Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Шатунов Иван (Ивашко) Романов
Мать ребёнка: не указана
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1678
Мать ребёнка: не указана
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1680
Мать ребёнка: не указана
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
трапезник
Место жительства
Неизвестно
погост Ржанополомский, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1701