Коровкин Александр Анфиногенович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Глафира Александровна
Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Коровкина Мария Александровна
Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Коровкин Максим Александрович
Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Колосова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна
д. Солонихино Кич-городецкого района
Смерть
Неизвестно