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Коровкин Александр Анфиногенович

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Коровкин Анфиноген Силович

Мать: Коровкина Марфа Семёновна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1900

Жена: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Глафира Александровна

Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Коровкина Мария Александровна

Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коровкин Максим Александрович

Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Колосова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна

д. Солонихино Кич-городецкого района
Смерть
Неизвестно
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