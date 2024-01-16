Колосова (Коровкина) Клавдия Александровна
Место рожденияд. Солонихино Кич-городецкого района
Дата рождения14.03.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919
д. Солонихино Кич-городецкого района
Бракосочетание
Около 1937
Рождение ребёнка
06.06.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Федор Петрович (Fedor Petrovich)
Россия
Рождение ребёнка
После 1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летовальцев Николай Яковлевич
Бракосочетание
После 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Летовальцев Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Федор Петрович (Fedor Petrovich)
Смерть
Неизвестно