Колосова (Коровкина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Коровкина) Клавдия Александровна

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Место рождения

д. Солонихино Кич-городецкого района

Дата рождения

14.03.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1911 г.р.
Около 1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1919

Отец: Коровкин Александр Анфиногенович

Мать: Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна

д. Солонихино Кич-городецкого района
Бракосочетание
Около 1937

Муж: Колосов (kolosov) Федор Петрович (Fedor Petrovich)

Рождение ребёнка
06.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Федор Петрович (Fedor Petrovich)

Россия
Рождение ребёнка
После 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летовальцев Николай Яковлевич

Бракосочетание
После 1945

Муж: Летовальцев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Летовальцев Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колосов (kolosov) Федор Петрович (Fedor Petrovich)

Смерть
Неизвестно
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