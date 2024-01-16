Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Глафира Александровна
Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Коровкина Мария Александровна
Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Коровкин Максим Александрович
Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович
Рождение ребёнка
14.03.1919
Дочь: Колосова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович
д. Солонихино Кич-городецкого района
Смерть
Неизвестно