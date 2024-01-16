Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровкина Ефимья (Афимья) Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Муж: Коровкин Александр Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Глафира Александровна

Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Коровкина Мария Александровна

Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Коровкин Максим Александрович

Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.03.1919

Дочь: Колосова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Коровкин Александр Анфиногенович

д. Солонихино Кич-городецкого района
Смерть
Неизвестно
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