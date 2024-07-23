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Коровкина Марфа Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коровкин Александр Анфиногенович

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Коровкин Семен Анфиногенович

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1884

Сын: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Татьяна Анфиногеновна

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Коровкин Павел Анфиногенович

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Митродора (Милодора) Анфиногеновна

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Коровкин Косьма (Кузьма) Анфиногенович

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.10.1895

Сын: Коровкин Иван Анфиногенович

Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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