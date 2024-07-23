Коровкина Марфа Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коровкин Александр Анфиногенович
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Коровкин Семен Анфиногенович
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Рождение ребёнка
09.10.1884
Сын: Коровкин Евфимий (Ефим) Анфиногенович
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Татьяна Анфиногеновна
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Коровкин Павел Анфиногенович
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Митродора (Милодора) Анфиногеновна
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Коровкин Косьма (Кузьма) Анфиногенович
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Рождение ребёнка
09.10.1895
Сын: Коровкин Иван Анфиногенович
Отец ребёнка: Коровкин Анфиноген Силович
Смерть
Неизвестно