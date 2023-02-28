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Милюшкин Никифор Матвеевич

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Между 1799 и 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1799 и 1804

Отец: Милюшкин Матвей

Мать: не указана

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1818

Жена: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович

Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Около 1820
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Милюшкина Ксения (Анисия) Никифоровна

Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.08.1824 ст.

Сын: Милюшкин Иван Никифорович

Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Милюшкин Феодор Никифорович

Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
1835
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
форлейфер
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Милюшкина Агрипина Никифоровна

Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Милюшкина Василиса Никифоровна

Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Милюшкина Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
22.01.1845 ст.

Жена: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
1845
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
служитель штата
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Милюшкина Гликерия Никифоровна

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.

Сын: Милюшкин Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Милюшкин Венедикт Никифорович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Милюшкин Евфимий Никифорович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Милюшкин Артемий Никифорович

Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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