Милюшкин Никифор Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1799 и 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Милюшкин Матвей
Мать: не указана
Жена: Милюшкина Мария Петровна
Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович
Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна
Дочь: Милюшкина Ксения (Анисия) Никифоровна
Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна
Сын: Милюшкин Иван Никифорович
Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна
Сын: Милюшкин Феодор Никифорович
Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна
Дочь: Милюшкина Агрипина Никифоровна
Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна
Дочь: Милюшкина Василиса Никифоровна
Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна
Дочь: Милюшкина Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Милюшкина Мария Петровна
Дочь: Милюшкина Гликерия Никифоровна
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна
Сын: Милюшкин Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна
Сын: Милюшкин Венедикт Никифорович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна
Сын: Милюшкин Евфимий Никифорович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна
Сын: Милюшкин Артемий Никифорович
Мать ребёнка: Гаврилова Татьяна Лаврентьевна