Милюшкин Спиридон Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
1855
Сын: Милюшкин Фирс Спиридонович
Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)
Рождение ребёнка
1858
Сын: Милюшкин Евфимий Спиридонович
Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)
Рождение ребёнка
14.09.1863 ст.
Дочь: Милюшкина Иустина Спиридоновна
Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)
Место жительства
1864
Рождение ребёнка
08.07.1867
Сын: Милюшкин Евдоким Спиридонович
Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)
Рождение ребёнка
01.03.1875
Сын: Милюшкин Феодот Спиридонович
Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)
Рождение ребёнка
1878
Сын: Милюшкин Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)
Смерть
Неизвестно