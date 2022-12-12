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Милюшкин Спиридон Никифорович

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Милюшкин Никифор Матвеевич

Мать: Милюшкина Мария Петровна

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1851

Жена: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Милюшкин Фирс Спиридонович

Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Милюшкин Евфимий Спиридонович

Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.09.1863 ст.

Дочь: Милюшкина Иустина Спиридоновна

Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1864
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
08.07.1867

Сын: Милюшкин Евдоким Спиридонович

Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.03.1875

Сын: Милюшкин Феодот Спиридонович

Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1878

Сын: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Милюшкина Елисавета Михайловна (Петровна)

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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