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Милюшкина Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1818
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Около 1818

Муж: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Милюшкина Ксения (Анисия) Никифоровна

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.08.1824 ст.

Сын: Милюшкин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1826

Сын: Милюшкин Феодор Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Милюшкина Агрипина Никифоровна

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Милюшкина Василиса Никифоровна

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Милюшкина Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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