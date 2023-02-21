Милюшкина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1818
Бракосочетание
Около 1818
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Милюшкина Ксения (Анисия) Никифоровна
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
25.08.1824 ст.
Сын: Милюшкин Иван Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Милюшкин Феодор Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Милюшкина Агрипина Никифоровна
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Милюшкина Василиса Никифоровна
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Милюшкина Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Смерть
Неизвестно