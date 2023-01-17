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Гаврилова Татьяна Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1845 ст.

Муж: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
Около 1845
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Милюшкина Гликерия Никифоровна

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.

Сын: Милюшкин Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Милюшкин Венедикт Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Милюшкин Евфимий Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1858

Сын: Милюшкин Артемий Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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