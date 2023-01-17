Гаврилова Татьяна Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1845 ст.
Место жительства
Около 1845
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Милюшкина Гликерия Никифоровна
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
18.10.1847 ст.
Сын: Милюшкин Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Милюшкин Венедикт Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Милюшкин Евфимий Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Милюшкин Артемий Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Смерть
Неизвестно