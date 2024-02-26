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Фатюшин Василий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1905

Дата смерти

12.02.1964

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

Дети

1936 г.р.
1937 г.р.
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1944 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1905

Отец: Фатюшин Гаврил Тихонович

Мать: Фатюшина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1936

Дочь: Суровцева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
17.06.1937

Сын: Фатюшин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна

Степняк, Казахстан
Рождение ребёнка
11.06.1944

Сын: Фатюшин Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
07.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна

Смерть
12.02.1964
Степняк
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