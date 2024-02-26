Фатюшин Василий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1905
Дата смерти12.02.1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1905
Рождение ребёнка
08.03.1936
Дочь: Суровцева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
17.06.1937
Сын: Фатюшин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1940
Степняк, Казахстан
Рождение ребёнка
11.06.1944
Мать ребёнка: Фатюшина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.11.1947
Рождение ребёнка
13.07.1950
Смерть
12.02.1964
Степняк